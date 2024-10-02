Министр: В Азербайджане горячие и сухие ветра участились в 14 раз за последние 30 лет

В Азербайджане за последние три десятилетия количество горячих и сухих ветров, которые наносят значительный вред сельскому хозяйству, увеличилось в 14 раз. Продолжительность засушливых периодов также увеличилась более чем на двадцать процентов.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на Бакинской международной конференции омбудсменов.
По словам министра, за последние десять лет частота выпадения града выросла более чем в три раза: "Если раньше град наблюдался в основном в горных и предгорных районах, то теперь он охватывает и равнинные территории".
Бабаев сообщил, что за последние десятилетия водные ресурсы Азербайджана сократились примерно на 15%.
"Это связано с усилением засухи, повышением температуры и неравномерным распределением осадков. Большая часть водных ресурсов Азербайджана формируется за счет трансграничных вод. Поэтому региональные изменения климата также влияют на водный баланс внутри страны", - сказал он.
Министр подчеркнул, что снижение уровня Каспийского моря в результате изменения климата оказывает серьезное воздействие на прибрежные зоны.
"В последние годы наблюдается значительное снижение уровня Каспийского моря, что обусловлено как техногенными, так и антропогенными факторами. Повышение температуры в регионе и падение уровня моря создают угрозу для биоразнообразия, рыболовства и прибрежных территорий", - добавил Бабаев.