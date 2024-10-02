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Министр: В Азербайджане горячие и сухие ветра участились в 14 раз за последние 30 лет

Министр: В Азербайджане горячие и сухие ветра участились в 14 раз за последние 30 лет В Азербайджане за последние три десятилетия количество горячих и сухих ветров, которые наносят значительный вред сельскому хозяйству, увеличилось в 14 раз. Продолжительность засушливых периодов также увеличилась более чем на двадцать процентов.
COP29
2 октября 2024 г. 12:04
Министр: В Азербайджане горячие и сухие ветра участились в 14 раз за последние 30 лет

В Азербайджане за последние три десятилетия количество горячих и сухих ветров, которые наносят значительный вред сельскому хозяйству, увеличилось в 14 раз. Продолжительность засушливых периодов также увеличилась более чем на двадцать процентов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на Бакинской международной конференции омбудсменов.

По словам министра, за последние десять лет частота выпадения града выросла более чем в три раза: "Если раньше град наблюдался в основном в горных и предгорных районах, то теперь он охватывает и равнинные территории".

Бабаев сообщил, что за последние десятилетия водные ресурсы Азербайджана сократились примерно на 15%.

"Это связано с усилением засухи, повышением температуры и неравномерным распределением осадков. Большая часть водных ресурсов Азербайджана формируется за счет трансграничных вод. Поэтому региональные изменения климата также влияют на водный баланс внутри страны", - сказал он.

Министр подчеркнул, что снижение уровня Каспийского моря в результате изменения климата оказывает серьезное воздействие на прибрежные зоны.

"В последние годы наблюдается значительное снижение уровня Каспийского моря, что обусловлено как техногенными, так и антропогенными факторами. Повышение температуры в регионе и падение уровня моря создают угрозу для биоразнообразия, рыболовства и прибрежных территорий", - добавил Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kənd təsərrüfatına ciddi zərər vuran isti və quru küləklərin sayı 14 dəfə artıb

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