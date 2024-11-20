Министр: В 2025 году по Среднему коридору через Азербайджан пройдет 600 блок-поездов

В 2025 году через территорию Азербайджана по Среднему коридору будет отправлено 600 блок-поездов, а в будущем этот показатель может достичь 1000.

В 2025 году через территорию Азербайджана по Среднему коридору будет отправлено 600 контейнерных блок-поездов, цель на будущее - довести этот показатель до 1 тыс. блок-поездов в год.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"По итогам текущего года мы ожидаем прохождение более 300 контейнерных блок-поездов через нашу территорию по Среднему коридору", - сказал министр.

По его словам, среднее транзитное время доставки грузов по коридору до портов Азербайджана составляет 10 дней, портов Грузии - 12 дней.

Набиев подчеркнул, что в прошлом году объем транзита грузов через Азербайджан составил 13,4 млн тонн, из которых 4,3 млн тонн пришлись на Средний коридор.

"Мы видим стабильный рост транзитных перевозок и продолжаем упрощать движение поездов из Китая. Наша следующая цель - увеличить количество блок-поездов до 1000 (в год)", - подчеркнул Набиев.

По словам министра, Азербайджан активно внедряет цифровые решения для развития Среднего коридора, акцентируя внимание на экологической устойчивости, сокращении времени транзита и снижении выбросов парниковых газов.

"Центральным компонентом нашей цифровой стратегии является развитие Транспортно-логистической информационной системы. Эта инновационная платформа обеспечит прозрачность и сквозное отслеживание грузов вдоль коридора, объединяя железные дороги, морские порты и агентства в единую цифровую экосистему", - заявил Набиев.

По его словам, интеграция цифровых технологий упростит транзитные операции и повысит их эффективность. "Азербайджан нацелен превратить Средний коридор в образец устойчивой и умной логистики, которая будет служить интересам не только нашей страны, но и всего региона", - добавил министр.