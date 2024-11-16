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Министр: Узбекистан планирует создать безуглеродный дата-центр

Министр: Узбекистан планирует создать безуглеродный дата-центр 10:48
COP29
16 ноября 2024 г. 11:16
Министр: Узбекистан планирует создать безуглеродный дата-центр

Узбекистан ставит целью стать IT-хабом, планирует также создать безуглеродный центр обработки данных.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов на круглом столе высокого уровня, посвященном зеленой цифровой деятельности в рамках СОР29.

Он подчеркнул, что более 80% государственных услуг в Узбекистане предоставляется в режиме онлайн.

"Мы стремимся превратить нашу страну в ИТ-центр, чтобы ИТ-компании могли развивать свой бизнес в стране. Цифровые технологии улучшают качество услуг. В Узбекистане людям не приходится бегать по учреждениям. Учитывая растущий спрос на возможности искусственного интеллекта, мы совместно с нашими саудовскими партнерами инициируем создание полностью безуглеродного центра обработки данных", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanlı nazir: "İT-nin inkişaf etdirilməsi ilə bu sahədə biznesə töhfə vermək istəyirik"

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