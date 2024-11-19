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Министр: Устранение воздействий изменения климата на здоровье требует разработки особой стратегии

Министр: Устранение воздействий изменения климата на здоровье требует разработки особой стратегии Своевременное и эффективное устранение воздействий изменения климата на здоровье требует разработки многоотраслевых национальных стратегий.
COP29
19 ноября 2024 г. 16:50
Министр: Устранение воздействий изменения климата на здоровье требует разработки особой стратегии

Своевременное и эффективное устранение воздействий изменения климата на здоровье требует разработки многоотраслевых национальных стратегий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на мероприятии в рамках COP29.

Он отметил, что эти стратегии должны быть направлены на защиту здоровья населения, обеспечение адаптации систем здравоохранения и минимизацию рисков, связанных с изменением окружающей среды.

"Развитие устойчивых медицинских учреждений снижает воздействие изменения климата. Также важны усиленные программы контроля для предотвращения потенциального распространения заболеваний, связанных с климатом. Важность единого подхода к здоровью заключается в уделении внимания здоровью всех видов и экосистем при решении глобальных проблем здравоохранения", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: İqlim dəyişikliyinin sağlamlığa təsirlərinin aradan qaldırılması çoxsahəli milli strategiyaların hazırlanmasını zəruri edir

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