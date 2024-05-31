Министр: Украина на COP29 представит инициативу по механизму компенсации ущерба окружающей среде

Украина представит инициативу по разработке механизма компенсации ущерба окружающей среде в ходе COP29, который пройдет в ноябре в Баку.

Украина представит инициативу по разработке механизма компенсации ущерба окружающей среде в ходе COP29, который пройдет в ноябре в Баку.

Как передает Report, об этом заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на III Международной конференции по разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

По его словам, Украина делает все возможное, чтобы объединить мир вокруг этого глобального решения [компенсация ущерба окружающей среде].

"Разминирование является важным компонентом этого механизма. Во время полномасштабного вторжения России Украина начала делать то, чего раньше никто в мире не делал. Мы начали подсчитывать ущерб окружающей среде от военных действий, используя современные и уникальные методики", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан также страдает от минной проблемы, как Украина.

"Наши страны страдают от последствий военных действий. И мы пришли к пониманию того, сколько времени требуется природе, чтобы полностью восстановиться от минных угроз… Мы благодарны Азербайджану за помощь, предоставляемую нам в области разминирования", - добавил Стрелец.

Министр отметил, что разминирование является гарантией устойчивого мира.