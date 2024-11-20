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Министр туризма Черногории: Туризм не сможет развиваться без должного внимания к охране природы

Министр туризма Черногории: Туризм не сможет развиваться без должного внимания к охране природы 11:20
COP29
20 ноября 2024 г. 12:26
Министр туризма Черногории: Туризм не сможет развиваться без должного внимания к охране природы

Туризм не сможет полноценно развиваться без внимания к охране природы и отслеживания тенденций изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявила министр туризма Черногории Симонида Кордич на первой министерской встрече по улучшению климатической деятельности в туристическом секторе в рамках COP29.

Она подчеркнула, что игнорирование воздействия изменения климата на туризм недопустимо.

"Черногория, хоть и является маленькой страной, но у нас туризм очень развит. Туризм является основой экономики Черногории, ее доля в ВВП составляет порядка 30%". Поэтому понятно, насколько это важно для нас", - отметила министр.

По ее словам, без должного внимания к охране природы и мониторингу климата мы не сможем развивать эту сферу. "Мы стремимся расширить туристический сезон до круглогодичного, и, как ни парадоксально, изменение климата помогает в этом, открывая новые возможности для туризма. Черногория нацелена на то, чтобы стать доступной туристической страной для каждого", - сказала Кордич.

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Версия на английском языке UAE Minister: Tourism cannot thrive without attention to nature conservation
Версия на азербайджанском языке Monteneqronun turizm naziri: “Təbiətin qorunmasına diqqət yetirilməsə turizm inkişaf edə bilməz”

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