Министр туризма Бразилии: Для решения глобальных проблем требуются новые социально-экономические подходы

Солидарность необходима для решения проблем современного мира и сохранения пригодного для жизни мира для будущих поколений.

Солидарность необходима для решения проблем современного мира и сохранения пригодного для жизни мира для будущих поколений.

Как сообщает Report, об этом заявил министр туризма Бразилии Селсо Сабино на Первой встрече министров по усилению климатических действий в туристическом секторе, организованной в рамках COP29.

Он отметил, что для решения глобальных проблем требуются новые социально-экономические подходы.

"Защита окружающей среды и активное участие молодежи в этом процессе является одним из основных приоритетов. Важно, чтобы каждый человек в мире играл активную роль в вопросах защиты окружающей среды и социальной ответственности. Этот подход особенно необходим для обеспечения лучшего будущего для молодых поколений", - сказал он.