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Министр туризма Бразилии: Для решения глобальных проблем требуются новые социально-экономические подходы

Министр туризма Бразилии: Для решения глобальных проблем требуются новые социально-экономические подходы Солидарность необходима для решения проблем современного мира и сохранения пригодного для жизни мира для будущих поколений.
COP29
20 ноября 2024 г. 11:36
Министр туризма Бразилии: Для решения глобальных проблем требуются новые социально-экономические подходы

Солидарность необходима для решения проблем современного мира и сохранения пригодного для жизни мира для будущих поколений.

Как сообщает Report, об этом заявил министр туризма Бразилии Селсо Сабино на Первой встрече министров по усилению климатических действий в туристическом секторе, организованной в рамках COP29.

Он отметил, что для решения глобальных проблем требуются новые социально-экономические подходы.

"Защита окружающей среды и активное участие молодежи в этом процессе является одним из основных приоритетов. Важно, чтобы каждый человек в мире играл активную роль в вопросах защиты окружающей среды и социальной ответственности. Этот подход особенно необходим для обеспечения лучшего будущего для молодых поколений", - сказал он.

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Версия на английском языке Brazilian Minister: Solidarity is crucial for leaving livable world for future generations
Версия на азербайджанском языке Braziliya rəsmisi: "Gələcək nəsillərə yaşamalı dünya qoymaq üçün həmrəylik vacibdir"

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