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Министр: Страны ОТГ обладают значительным потенциалом для решения климатических проблем

Министр: Страны ОТГ обладают значительным потенциалом для решения климатических проблем  13:31
COP29
19 ноября 2024 г. 13:58
Министр: Страны ОТГ обладают значительным потенциалом для решения климатических проблем

Страны, входящие в Организацию тюркских государства играют важную роль в решении глобальных вопросов, обладают значительным влиянием и экономической базой.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на заседании министров Организации тюркских государств по климатически устойчивым "умным деревням" в рамках COP29.

Мамедов отметил, что создание механизмов, облегчающих интеграцию политик и стратегий из различных секторов, станет важным шагом для усиления взаимодействия в решении климатических проблем. "Одной из инициатив, которую мы поддерживаем, является создание Форума климатически устойчивых деревень Организации тюркских государств. Укрепление связей с Организацией тюркских государств - это один из ключевых приоритетов внешней политики Азербайджана", - подчеркнул министр.

Мамедов добавил, что в рамках ОТГ действует эффективная платформа министров сельского хозяйства, где принимаются ключевые решения.

"На этот раз мы объявим о создании форума по климатически устойчивым деревням в Баку. Уверен, что эта инициатива окажет положительное влияние на развитие сельских районов и улучшение благосостояния их жителей", - отметил он.

Министр также напомнил о масштабных работах по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, где особое внимание уделяется развитию климатически адаптированного, устойчивого и экологически чистого сельского хозяйства. Концепция умных деревень и городов активно используется в этих проектах.

Агалы в Зангиланском районе стало первым умным селом, построенным с использованием современных экологически чистых технологий. "Мы эффективно сотрудничаем со странами ОТГ в области строительства и благоустройства этих территорий. Главное в этом партнерстве - обмен лучшими практиками и технологиями", - отметил Мамедов.

Он также пригласил государственные и частные учреждения изучить инвестиционные возможности в Карабахе и Восточном Зангезуре, выразив надежду на укрепление партнерских отношений с бизнес-сообществом и применение передовых технологий в восстановительных работах.

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Версия на английском языке Minister: Turkic states have great influence and economic power
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Türk dövlətləri qlobal miqyasda böyük təsir və iqtisadi gücə malikdirlər”

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