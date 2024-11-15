Шахбазов пригласил страны ЦА присоединиться к совместному проекту Баку, Астаны и Ташкента

Подписанное в рамках COP29 межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в сфере развития и перехода к "зеленой энергии" является проявлением братства, дружбы и стратегического партнерства меж

Подписанное на полях COP29 cоглашение между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в области "зеленой энергии" является отражением крепких братских и дружественных связей, стратегического партнерства между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на Инвестиционном форуме по энергетическому переходу в Центральной Азии в рамках СОР29.

Министр отметил, что данное соглашение создает прочную основу для создания коридора "зеленой энергии" и развития интегрированных рынков электроэнергии в регионе. По его словам, данное сотрудничество также поможет упростить экспорт возобновляемой энергии в другие регионы.

"После создания совместного предприятия мы начнем исследования в области интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. К проекту привлечена консалтинговая компания Chessie. Проект не ограничивается Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Другие страны Центральной Азии, в частности Кыргызстан и Таджикистан, также могут присоединиться к нам", - подчеркнул он.