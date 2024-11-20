Министр: Северная Македония нацелена на усиление мер в рамках борьбы с изменением климата

13:21

Северная Македония нацелена на усиление мер, направленных на борьбу с изменением климата в туристическом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Северной Македонии Зоран Лютков на первой министерской встрече по улучшению климатических действий в секторе туризма в рамках COP29 в Баку.

Он подчеркнул, что для формирования туризма будущего необходимо принятие стратегических документов, внедрение устойчивых практик и сотрудничество на международном уровне.

"Только совместными усилиями можно решить эту глобальную проблему", - сказал Лютков.