Министр Сьерра-Леоне: Глобальный Север недостаточно выполняет свои финансовые обязательства

Глобальный Север недостаточно выполняет свои обязательства по климатическому финансированию перед Глобальным Югом.

Глобальный Север недостаточно выполняет свои обязательства по климатическому финансированию перед Глобальным Югом.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр окружающей среды Сьерра-Леоне Дживо Абдулай в кулуарах COP29 в Баку.

"Для нас не было бы смысла приезжать на СОР29, если бы они [Глобальный Север] выполняли свои обязательства по климатическому финансированию", - сказал он.

По его словам, игнорирование развитыми странами своих обязательств по климатическому финансированию катастрофически негативно сказывается на экономиках развивающихся государств.

"Мы надеемся, что нам удастся решить этот вопрос, потому что в противном случае, это обернется большими потерями для наших стран, экономик и экосистем", - сказал Абдулай.

Министр подчеркнул, что Сьерра-Леоне также страдает от негативных последствий климатического кризиса. "Чем дольше мы будем ждать принятия решений, тем дороже будет цена, тем больше жизней это унесет. Пострадает наша экономика и биоразнообразие", - подытожил он.