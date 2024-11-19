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Министр Сьерра-Леоне: Глобальный Север недостаточно выполняет свои финансовые обязательства

Министр Сьерра-Леоне: Глобальный Север недостаточно выполняет свои финансовые обязательства Глобальный Север недостаточно выполняет свои обязательства по климатическому финансированию перед Глобальным Югом.
COP29
19 ноября 2024 г. 12:56
Министр Сьерра-Леоне: Глобальный Север недостаточно выполняет свои финансовые обязательства

Глобальный Север недостаточно выполняет свои обязательства по климатическому финансированию перед Глобальным Югом.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр окружающей среды Сьерра-Леоне Дживо Абдулай в кулуарах COP29 в Баку.

"Для нас не было бы смысла приезжать на СОР29, если бы они [Глобальный Север] выполняли свои обязательства по климатическому финансированию", - сказал он.

По его словам, игнорирование развитыми странами своих обязательств по климатическому финансированию катастрофически негативно сказывается на экономиках развивающихся государств.

"Мы надеемся, что нам удастся решить этот вопрос, потому что в противном случае, это обернется большими потерями для наших стран, экономик и экосистем", - сказал Абдулай.

Министр подчеркнул, что Сьерра-Леоне также страдает от негативных последствий климатического кризиса. "Чем дольше мы будем ждать принятия решений, тем дороже будет цена, тем больше жизней это унесет. Пострадает наша экономика и биоразнообразие", - подытожил он.

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Версия на английском языке Sierra Leone minister: Global North not living up to its financial commitments
Версия на азербайджанском языке Civo Abdulay: Qlobal Şimal maliyyə öhdəliklərini lazımi dərəcədə yerinə yetirmir

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