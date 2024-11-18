Министр: С 2015 года площади хлопковых посевов увеличились в 6 раз, а урожайность - почти в 2 раза

В результате использования "умных" методов в хлопководстве Азербайджана с 2015 года площади хлопковых посевов в стране увеличились примерно в 6 раз, а урожайность - почти в 2 раза.

В Азербайджане в результате использования "умных" методов в хлопководстве с 2015 года посевные площади под хлопок стране выросли примерно в 6 раз, а урожайность - почти в 2 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии "Воспитание наследия для устойчивого будущего: интеграция сельского хозяйства, культуры и климатической устойчивости", организованном в рамках COP29.

"Инновации трансформируют сельское хозяйство Азербайджана. Точное земледелие улучшает состояние почв, снижает зависимость от химических удобрений и сокращает выбросы парниковых газов. Современная техника, используемая в агропарках, способствует улавливанию углерода и устойчивому управлению почвами, что является частью нашей стратегии", – подчеркнул министр.

По его словам, несмотря на климатические вызовы, страна сохраняет сельскохозяйственные традиции, внедряя практики для защиты биоразнообразия и рационального использования воды. "Азербайджан сталкивается с засухами, нерегулярными осадками и дефицитом воды. Поскольку 80-90% сельхозпроизводства зависит от орошения, мы придаем первостепенное значение модернизации ирригационных систем. Каждая капля воды имеет значение", – добавил он.

Министр также сообщил, что в 2022 году была создана рабочая группа по защите Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС). Эта инициатива направлена на сохранение традиционных сортов и практик, важных для продовольственной безопасности, биоразнообразия и культурного наследия. Например, совместно с Немецким институтом виноградарства выявлено более 100 местных сортов винограда, а с Международным агентством по атомной энергии изучаются сорта хлопка, устойчивые к дефициту воды.

Для продвижения местных продуктов и признания нашего сельскохозяйственного наследия мы организуем фестивали по всей стране. Такие мероприятия, как Фестиваль граната в Гейчае, Фестиваль орехов и грецких орехов в Загатале, Фестиваль чая, чала и цитрусовых в Ленкорани подчеркивают сильные стороны сельского хозяйства Азербайджана и поддерживают местную экономику. Ежегодный Национальный фестиваль яйлагов - это дань уважения нашей традиции перемещения на горные пастбища, сохранения культурных связей с землей и продвижения устойчивых практик".