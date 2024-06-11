Министр развития ОАЭ: COP29 станет историческим успехом в борьбе с климатическими изменениями

В ОАЭ уверены, что 29-ая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которую Азербайджан примет в ноябре, станет историческим успехом в борьбе с климатическими изменениями.

В ОАЭ уверены, что 29-ая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которую Азербайджан примет в ноябре, станет историческим успехом в борьбе с климатическими изменениями.

Как сообщает Report, об этом сказала государственный министр по вопросам развития и правительства будущего ОАЭ Охуд Бинт Хальфан Аль Руми на форуме в Баку.

"Хотела бы поздравить Азербайджан с проведением COP29 в ноябре этого года. Учитывая новаторские усилия Азербайджана в продвижении возобновляемых источников энергии и устойчивого развития, мы уверены, что COP29 под руководством Азербайджана станет историческим успехом", - сказала министр.