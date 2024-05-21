Министр: Приглашаю бизнес-круги Узбекистана принять участие в COP29

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров пригласил предпринимателей из Узбекистана принять участие в COP29.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров пригласил предпринимателей из Узбекистана принять участие в COP29.

Как передает Report, об этом министр заявил сегодня в Губе, выступая на открытии II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан.

"В ноябре, как известно, в Баку состоится пленарная сессия Рамочной Конвенции ООН об изменении климата COP29. В этом крупнейшем мероприятии примут участие главы государств и представители бизнес-кругов. Приглашаю компании Узбекистана к участию в COP29",' - сказал Джаббаров.

Он добавил, что партнерство с Узбекистаном носит многосторонний характер и охватывает самые различные сферы экономики.

"Наблюдается существенный прогресс в традиционных областях, таких как хлопководство и шелководство. Проводятся работы в Имишлинском районе для создания совместного хлопкового кластера", - сказал он.