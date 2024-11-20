О нас

Министр: Пакистан ставит электрификацию транспорта в основу стратегии зеленой мобильности

Министр: Пакистан ставит электрификацию транспорта в основу стратегии зеленой мобильности Электрификация транспорта является одним из ключевых элементов стратегии зеленой мобильности для Пакистана.
COP29
20 ноября 2024 г. 13:27
Министр: Пакистан ставит электрификацию транспорта в основу стратегии зеленой мобильности

Электрификация транспорта является одним из ключевых элементов стратегии зеленой мобильности для Пакистана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр коммуникаций Пакистана Абдул Алим Хан на круглом столе высокого уровня "Зеленый городской транспорт" в рамках встречи министров по климату и урбанизации на COP29.

Он подчеркнул, что Пакистан привержен созданию четких политических рамок для поддержки инициатив зеленого транспорта, которые соответствуют климатическим целям страны и обеспечивают устойчивость и низкий уровень углеродных выбросов в каждом транспортном проекте.

Министр отметил, что для перехода к зеленой экономике и декарбонизации Пакистану необходимы значительные финансовые ресурсы. "Мы стремимся расширить доступ к международному климатическому финансированию и рассматриваем инструменты, предусмотренные статьей 6 Парижского соглашения, включая зелено-голубые облигации и углеродное ценообразование, чтобы диверсифицировать источники финансирования", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Abdul Aleem Xan: "Yaşıl mobillik" yanaşmasının əsas sütunlarından biri nəqliyyatın elektrifikasiyasıdır"

Экслюзивные новости

Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
19 ноября 2024 г. 12:57
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
19 ноября 2024 г. 10:17
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi