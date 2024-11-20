Министр: Пакистан ставит электрификацию транспорта в основу стратегии зеленой мобильности

Электрификация транспорта является одним из ключевых элементов стратегии зеленой мобильности для Пакистана.

Электрификация транспорта является одним из ключевых элементов стратегии зеленой мобильности для Пакистана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр коммуникаций Пакистана Абдул Алим Хан на круглом столе высокого уровня "Зеленый городской транспорт" в рамках встречи министров по климату и урбанизации на COP29.

Он подчеркнул, что Пакистан привержен созданию четких политических рамок для поддержки инициатив зеленого транспорта, которые соответствуют климатическим целям страны и обеспечивают устойчивость и низкий уровень углеродных выбросов в каждом транспортном проекте.

Министр отметил, что для перехода к зеленой экономике и декарбонизации Пакистану необходимы значительные финансовые ресурсы. "Мы стремимся расширить доступ к международному климатическому финансированию и рассматриваем инструменты, предусмотренные статьей 6 Парижского соглашения, включая зелено-голубые облигации и углеродное ценообразование, чтобы диверсифицировать источники финансирования", - добавил он.