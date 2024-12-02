Министр окружающей среды: Молдова приветствует договоренности запустить "дорожную карту Баку-Белен" по сбору дополнительно $1 трлн

Молдова приветствует тот факт, что в ходе COP29 стороны договорились запустить «дорожную карту Баку-Белен» о том, как собрать дополнительный триллион. Об этом восточноевропейскому бюро Report cказал министр окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренку.

Молдова приветствует тот факт, что в ходе COP29 страны договорились запустить "дорожную карту Баку-Белен" о том, как собрать дополнительный 1 триллион долларов США на борьбу с изменением климата.

Об этом восточноевропейскому бюро Report cказал министр окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренку.

По его словам, Молдова считает, что цифра в 1,3 триллиона долларов гораздо ближе к уровню финансирования, необходимого развивающимся странам для защиты от эскалации климатических воздействий и перехода на низкоуглеродный путь.

Лазаренку подчеркнул, что новая цель – не менее 300 миллиардов долларов в год к 2035 году, достигнутая в Баку, в три раза превышает сумму предыдущей цели и направлена на мобилизацию столь необходимого финансирования для развивающихся стран для сокращения выбросов и решения растущих последствий изменения климата.

"Помимо привлечения большего финансирования, принятие новой цели также предоставило возможность попытаться решить проблему качества и доступа к финансам. Например, в случае с Республикой Молдова, тип финансирования (гранты или кредиты и то, насколько легко к ним получить доступ) так же важен, как и их сумма. Мы также считаем, что распределение средств должно быть в центре внимания, чтобы гарантировать, что финансы доходят до наиболее уязвимых стран", - отметил он.

Министр также выразил сожаление тем фактом, что более богатые страны не согласились на более существенное увеличение климатического финансирования.

С.Лазаренку, говоря о важности достижения соглашения о новой цели климатического финансирования после двух недель напряженных переговоров на климатическом саммите ООН (COP29) в Баку, тем не менее отметил, что соглашение избегает некоторых более конкретных требований, таких как установление конкретных финансовых целей в зависимости от регионов, уровней доходов или типов расходов:

"Это вызвало у нас обеспокоенность тем, что нам и дальше придется бороться за получение достаточного финансирования для сокращения выбросов и решения растущих последствий изменения климата".

По словам министра, развивающиеся страны также могут изучить способы достижения цели в 300 миллиардов долларов, включая работу с международными финансовыми институтами над дальнейшими реформами, использование инновационного финансирования и увеличения капитала, а также участие в Целевой группе по налогам глобальной солидарности:

"С нашей точки зрения, необходима большая работа для обеспечения того, чтобы вся финансовая система – включая частный сектор, собственные ресурсы стран и национальные банки развития – масштабировала и приводила свои финансовые потоки в соответствие с целями Парижского соглашения".

Лазаренку добавил, что страны также должны продолжать выполнять эти обязательства, одновременно ставя перед собой более высокие цели по вопросам климатического финансирования для продвижения вперед.