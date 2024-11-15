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Министр окружающей среды Чили: Мы готовы делиться опытом с Азербайджаном в области ВИЭ

Министр окружающей среды Чили: Мы готовы делиться опытом с Азербайджаном в области ВИЭ В интервью Report министр окружающей среды Чили Маиса Рохас рассказала о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики, ожиданиях от COP29 и важности достижения консенсуса на климатической конференции.
COP29
15 ноября 2024 г. 12:56
Министр окружающей среды Чили: Мы готовы делиться опытом с Азербайджаном в области ВИЭ

В интервью Report министр окружающей среды Чили Маиса Рохас рассказала о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики, ожиданиях от COP29 и важности достижения консенсуса на климатической конференции.

- Какие направления сотрудничества вы видите между Чили и Азербайджаном в контексте возобновляемой энергетики?

- Экономика Чили открыта для всего мира, и мы твердо верим в многосторонность. Поэтому мы очень заинтересованы в сотрудничестве со всеми странами. Чили, как развивающаяся страна, в значительной степени полагается на возобновляемые источники энергии. Наша энергетическая система основывается на таких источниках, как солнечная и ветровая энергия.

Мы были бы рады поделиться своим опытом в области ветроэнергетики с Азербайджаном. В вашей стране также есть много возможностей для использования ветра в качестве источника экологически чистой энергии. Мы с большим энтузиазмом ждем возможностей для сотрудничества и готовы продолжать обсуждать эти вопросы как на COP29, так и за его пределами.

- Как вы оцениваете прогресс, достигнутый на COP29, в частности, консенсус по статье 6.4 Парижского соглашения?

- На климатических конференциях COP всегда важны хорошие результаты. Это сложный процесс, поскольку он основан на многостороннем и консенсусном подходах. Для успешного продвижения важно начинать переговоры с тех пунктов, по которым уже достигнуто согласие. Это придает странам уверенность в том, что совместные действия могут принести ощутимые результаты.

Прогресс, достигнутый по статье 6.4 в первый день конференции, - это значительный шаг вперед. Он демонстрирует, что мы способны объединяться ради общей цели. Уверена, что это станет хорошим стимулом для дальнейших переговоров.

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