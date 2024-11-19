Министр ОАЭ: "Гармония" подчеркивает важность глобальной трансформации продовольственных систем

Трансформация продовольственных систем является ключевым условием для достижения целей Парижского соглашения.

Трансформация продовольственных систем является ключевым условием для достижения целей Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявила министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна Аль-Дахак в "День продовольствия, сельского хозяйства и воды" в рамках COP29.

Она отметила, что Декларация об устойчивом сельском хозяйстве, продовольственных системах и климатических действиях, принятая на COP28, уже одобрена 160 странами и имеет важное значение для адаптации продовольственных систем к климатическим вызовам.

Аль-Дахак рассказала об успехах инициативы Aim for Climate, начатой на COP26 в 2021 году, отметив, что число партнеров данной инициативы выросло с 79 до 800, а количество стран-участниц - с 31 до 56. В рамках инициативы также привлечены инвестиции на общую сумму 29,2 млрд долларов.

Министр предоставила информацию о мерах, реализуемых в рамках "Национальной стратегии продовольственной безопасности 2051" ОАЭ и недавно запущенной программы "План ОАЭ: Программа Эмиратов", а также о деятельности Национального сельскохозяйственного центра, который призван оказать техническую поддержку фермерам.

Она выразила поддержку Бакинской климатической инициативе "Гармония", выдвинутой Азербайджаном в рамках председательства COP29. По ее словам, данная инициатива выводит на первый план важность глобальной трансформации продовольственных систем.