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Министр ОАЭ: "Гармония" подчеркивает важность глобальной трансформации продовольственных систем

Министр ОАЭ: "Гармония" подчеркивает важность глобальной трансформации продовольственных систем Трансформация продовольственных систем является ключевым условием для достижения целей Парижского соглашения.
COP29
19 ноября 2024 г. 13:24
Министр ОАЭ: Гармония подчеркивает важность глобальной трансформации продовольственных систем

Трансформация продовольственных систем является ключевым условием для достижения целей Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявила министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна Аль-Дахак в "День продовольствия, сельского хозяйства и воды" в рамках COP29.

Она отметила, что Декларация об устойчивом сельском хозяйстве, продовольственных системах и климатических действиях, принятая на COP28, уже одобрена 160 странами и имеет важное значение для адаптации продовольственных систем к климатическим вызовам.

Аль-Дахак рассказала об успехах инициативы Aim for Climate, начатой на COP26 в 2021 году, отметив, что число партнеров данной инициативы выросло с 79 до 800, а количество стран-участниц - с 31 до 56. В рамках инициативы также привлечены инвестиции на общую сумму 29,2 млрд долларов.

Министр предоставила информацию о мерах, реализуемых в рамках "Национальной стратегии продовольственной безопасности 2051" ОАЭ и недавно запущенной программы "План ОАЭ: Программа Эмиратов", а также о деятельности Национального сельскохозяйственного центра, который призван оказать техническую поддержку фермерам.

Она выразила поддержку Бакинской климатической инициативе "Гармония", выдвинутой Азербайджаном в рамках председательства COP29. По ее словам, данная инициатива выводит на первый план важность глобальной трансформации продовольственных систем.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ naziri: "Bakı Təşəbbüsü ərzaq sistemlərinin qlobal transformasiyasının vacibliyini bir daha ön plana çıxarır"

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