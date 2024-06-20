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Министр: Молодежная организация ДН - важная платформа для вовлечения молодежи в климатические вопросы

Министр: Молодежная организация ДН - важная платформа для вовлечения молодежи в климатические вопросы Молодежная организация Движения неприсоединения (ДН) является важной платформой, которая объединяет молодежь в общей борьбе с климатическими изменениями.
COP29
20 июня 2024 г. 10:34
Министр: Молодежная организация ДН - важная платформа для вовлечения молодежи в климатические вопросы

Молодежная организация Движения неприсоединения (ДН) является важной платформой, которая объединяет молодежь в общей борьбе с климатическими изменениями.

Как передает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, выступая на церемонии открытия форума по климатической деятельности, организованного молодежной организацией ДН.

"Мы активно работаем с молодежью для устойчивого будущего. Платформа ДН играет важную роль в этом вопросе",- сказал он.

Министр рассказал, что на данный момент в стране проводится много мероприятий в связи с COP29.

“Мы организовали климатические беседы с участием экспертов из многих стран",- добавил Гаибов.

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Версия на английском языке NAM Youth Forum: Igniting passion for climate solutions
Версия на азербайджанском языке Nazir: Qoşulmama Hərəkatı gəncləri iqlim məsələlərinə cəlb etmək üçün mühüm platformadır

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