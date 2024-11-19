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Министр Мальты: От нас зависит превращение COP29 в важную веху на пути к климатической нейтральности

Министр Мальты: От нас зависит превращение COP29 в важную веху на пути к климатической нейтральности Благодарность азербайджанскому председательству за организацию климатической конференции выразила Мириам Дали, министр по вопросам окружающей среды, энергетики и регенерации Мальты.
COP29
19 ноября 2024 г. 18:15
Министр Мальты: От нас зависит превращение COP29 в важную веху на пути к климатической нейтральности

Благодарность азербайджанскому председательству за организацию климатической конференции выразила Мириам Дали, министр по вопросам окружающей среды, энергетики и регенерации Мальты.

Как сообщает Report, об этом она заявила в своем выступлении на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Успех COP29 зависит от настойчивого руководства в использовании возможностей, которые декарбонизация через справедливый переход предлагает нашим странам, нашим людям и будущим поколениям. Но у нас также есть список задач COP29, которые мы должны выполнить для обеспечения позитивных изменений", - сказала она.

"Во-первых, наши определяемые на национальном уровне вклады должны соответствовать цели удержания повышения температуры в пределах 1,5 градусов. Связь между надежным смягчением последствий и эффективной адаптацией неразделима", - сказала она.

Опыт Мальты показывает, что планы адаптации должны быть частью стратегий по смягчению последствий для обеспечения готовности и устойчивости. Во-вторых, нужно обеспечить климатически нейтральное и устойчивое глобальное будущее для людей и планеты через амбициозное и достижимое соглашение о новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию, отметила она. "В связи с этим Мальта призывает к широкой донорской базе, отражающей эволюцию вкладов в выбросы парниковых газов", - сказала министр.

Частные инвестиции имеют решающее значение для увеличения финансирования, необходимого для зеленого перехода. Мальта поддерживает многоуровневую модель, где NCQG в первую очередь доступна наиболее уязвимым странам, таким как малые островные государства и наименее развитые страны, сказала Дали. "Мальта гордится своим вкладом в разработку Индекса климатической уязвимости и устойчивости и готова делиться своим опытом микрофинансирования как незаменимого инструмента для привлечения адекватного финансирования", - заявила она.

Достижения COP29 должны воплотиться в качественный, справедливый и инклюзивный зеленый переход. Такой подход требует как синергии, так и прозрачности, сказала она. По ее словам, Мальта сделала инновационный шаг в области внутреннего климатического управления, создав Управление по климатическим действиям для руководства межсекторальным скоординированным подходом к климатической нейтральности.

"От нас зависит превращение COP29 в важную веху на пути к климатической нейтральности. Цель, которая необходима для обеспечения глобального мира и безопасности", - заявила Дали в заключение.

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Версия на английском языке Malta's minister: It's up to us to make COP29 a milestone towards climate neutrality

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