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Министр культуры: На COP29 создана платформа "Культура для изменения климата"

Министр культуры: На COP29 создана платформа "Культура для изменения климата" По итогам 2-й встречи министров культуры высокого уровня в рамках COP29 было принято решение о запуске инициативы "Культура для изменения климата".
COP29
15 ноября 2024 г. 17:04
Министр культуры: На COP29 создана платформа Культура для изменения климата

По итогам 2-й встречи министров культуры высокого уровня в рамках COP29 было принято решение о запуске инициативы "Культура для изменения климата".

Как сообщает Report, об этом по итогам встречи заявил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли.

"Было принято два решения, одно из них - запуск инициативы "Группа друзей", другое - создание платформы "Культура для изменения климата". Сегодня состоялась презентация платформы, а завтра пройдет более широкое обсуждение проекта. Эта платформа имеет большое значение для нашей страны. Ежегодно тема "Культура для изменения климата" будет подробно обсуждаться с участием специалистов в этой области, а также государств", - сказал он.

Министр отметил, что в рамках проекта, постоянный офис которого будет находиться в Баку, планируется подписание различных официальных документов, а также проведение мероприятий международного уровня.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət naziri: COP29-da “İqlim dəyişikliyi üçün mədəniyyət” platforması təsis edilib

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