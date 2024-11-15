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Адиль Керимли: Защита культурного наследия должна стать частью глобальных мер по борьбе с изменением климата

Адиль Керимли: Защита культурного наследия должна стать частью глобальных мер по борьбе с изменением климата Культура играет центральную роль в формировании позитивной климатической повестки дня.
COP29
15 ноября 2024 г. 14:29
Адиль Керимли: Защита культурного наследия должна стать частью глобальных мер по борьбе с изменением климата

Культура играет центральную роль в формировании позитивной климатической повестки дня.

Как передает Report, об этом сообщил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли на министерской встрече на "полях" COP29 в Баку.

"Мы гордимся тем, что принимаем сегодняшнюю министерскую встречу и с нетерпением ждем позитивного результата. Во время COP28 более 30 правительств и межправительственных и культурных организаций вышли на марш с группой друзей для действий на базе культуры. Этот инновационный проект, продвигаемый нашими коллегами из ОАЭ, ознаменовал собой прорыв в признании роли культуры в решении климатического кризиса.
Сегодня мы продолжаем эту работу",- сказал министр.

По его словам, результаты нынешней встреча станут дорожной картой для дальнейших совместных действий по климату, касающихся культуры.

Он отметил, что защита культурного наследия должна быть частью глобальных мер по борьбе с изменением климата.

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