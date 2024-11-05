Министр: Изменение климата представляет серьезную угрозу гармонии общества

09:50

Проблемы изменения климата, уязвимость сообществ и конфликты представляют серьезную угрозу безопасности планеты и гармонии в обществе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время выступления на Глобальном саммите религиозных лидеров в Баку.

По его словам, необходимо определить совместные решения для защиты уязвимых сообществ:

"По этой причине Азербайджан выдвинул инициативу "COP29 – Климат и мир" с целью расширения диалога с сообществами, наиболее подверженными воздействию изменения климата. Кроме того, инициатива по водным ресурсам для климатических действий, выдвинутая председательством COP29, направлена на принятие интегрированных подходов для снижения воздействия изменения климата на водные бассейны и усиление адаптации в национальной климатической политике. Этот подход тесно связан с другими инициативами в области адаптации к изменению климата, особенно в обеспечении водной безопасности уязвимых сообществ и поддержке их адаптации к климатическим воздействиям.

В то же время инициатива по хранению энергии будет способствовать расширению доступа к устойчивой энергии и возможностям устойчивого развития путем увеличения глобальной способности хранения энергии к 2030 году".

Бабаев отметил, что обязательства Азербайджана не ограничиваются только продвижением диалога: "Азербайджан намерен играть роль моста, объединяющего различные перспективы и приоритеты. Как страна, находящаяся на стыке Востока и Запада, мы прилагаем усилия для облегчения диалога и укрепления сотрудничества между развитыми, развивающимися и наименее развитыми странами".