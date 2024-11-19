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Министр: "Гармония" объединит сельскохозяйственные, продовольственные и водные инициативы

Министр: "Гармония" объединит сельскохозяйственные, продовольственные и водные инициативы Бакинская климатическая инициатива для фермеров "Гармония" станет центральной платформой, объединяющей инициативы в сфере сельского хозяйства, продовольствия и водных ресурсов.
COP29
19 ноября 2024 г. 10:10
Министр: Гармония объединит сельскохозяйственные, продовольственные и водные инициативы

Бакинская климатическая инициатива для фермеров "Гармония" станет центральной платформой, объединяющей инициативы в сфере сельского хозяйства, продовольствия и водных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии, посвященном запуску Бакинской инициативы "Гармония" в рамках СОР29.

"Цели инициативы просты, однако очень важны. Во-первых, она будет служить центральной платформой, объединяющей инициативы, коалиции и партнерства в области сельского хозяйства, продовольствия и водных ресурсов, предоставляя фермерам практические знания, доступ к цифровым инструментам и возможность связи с лучшими практиками и инновациями со всего мира. Создавая эффективный центр, мы даем фермерам возможность делать информированный, устойчивый выбор для своих хозяйств и будущего", - подчеркнул он.

По его словам, вторая цель этой инициативы - мобилизовать инвестиции, поддерживающие устойчивое сельское хозяйство, которое требует значительных ресурсов. "Через эту инициативу мы стремимся сделать инвестиции максимально доступными и эффективными. Мы нацелены на новые инструменты и проекты для доступа к климатическому финансированию в сотрудничестве с международными организациями, государственными и частными финансовыми учреждениями и партнерами по всему миру", - сказал Мамедов.

Мамедов добавил, что третья цель - усиление возможностей фермеров, особенно женщин и молодых фермеров. По его словам, снабжая сельскохозяйственные сообщества необходимыми инструментами, обучением и климатическим финансированием, "Гармония" призывает фермеров уверенно принимать устойчивые практики.

"Азербайджан уже сделал значительные шаги в реализации этих стратегий на национальном уровне, но мы понимаем, что климатическая устойчивость - это общий вызов. Работая с глобальными партнерами, мы можем привлечь больше инвестиций, обмениваться опытом и создать устойчивое будущее для сельского хозяйства", - добавил министр.

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Версия на английском языке Minister: Baku Harmony Climate Initiative to combine agriculture, food, water initiatives
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bakı Harmoniya İqlim Təşəbbüsü kənd təsərrüfatı, qida və su təşəbbüslərini birləşdirəcək"

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