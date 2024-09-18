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Министр: Фонд компенсации потерь и ущерба станет основным инструментом помощи странам

Министр: Фонд компенсации потерь и ущерба станет основным инструментом помощи странам Фонд компенсации потерь и ущерба станет ключевым инструментом, помогающим странам справиться с последствиями изменения климата.
COP29
18 сентября 2024 г. 09:43
Министр: Фонд компенсации потерь и ущерба станет основным инструментом помощи странам

Фонд компенсации потерь и ущерба станет ключевым инструментом, помогающим странам справиться с последствиями изменения климата.

Как сообщает Report, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на 3-м заседании правления Фонда компенсации потерь и ущерба.

Он отметил, что на COP29 будет предпринята попытка добиться прогресса по всем направлениям Парижского соглашения: "В этом процессе ключевое место займет климатическое финансирование. При этом мы будем опираться на успехи предыдущих COP и поможем реализовать консенсус ОАЭ".

М.Бабаев подчеркнул, что данные мероприятия имеют и серьезные экономические издержки:

"Ранее в этом месяце Всемирная метеорологическая организация объявила, что африканские страны теряют до 5% своего ВВП из-за изменения климата. С другой стороны, развивающиеся небольшие островные государства теряют в среднем 2,1% своего ВВП из-за стихийных бедствий. Наш моральный долг - поддерживать эти страны".

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Версия на английском языке Minister: Fund for Loss and Damage to be key tool in helping nations
Версия на азербайджанском языке Nazir: İtki və Zərərə Cavab Fondu ölkələrə kömək üçün əsas vasitə olacaq

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