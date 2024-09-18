Министр: Фонд компенсации потерь и ущерба станет основным инструментом помощи странам

Фонд компенсации потерь и ущерба станет ключевым инструментом, помогающим странам справиться с последствиями изменения климата.

Фонд компенсации потерь и ущерба станет ключевым инструментом, помогающим странам справиться с последствиями изменения климата.

Как сообщает Report, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на 3-м заседании правления Фонда компенсации потерь и ущерба.

Он отметил, что на COP29 будет предпринята попытка добиться прогресса по всем направлениям Парижского соглашения: "В этом процессе ключевое место займет климатическое финансирование. При этом мы будем опираться на успехи предыдущих COP и поможем реализовать консенсус ОАЭ".

М.Бабаев подчеркнул, что данные мероприятия имеют и серьезные экономические издержки:

"Ранее в этом месяце Всемирная метеорологическая организация объявила, что африканские страны теряют до 5% своего ВВП из-за изменения климата. С другой стороны, развивающиеся небольшие островные государства теряют в среднем 2,1% своего ВВП из-за стихийных бедствий. Наш моральный долг - поддерживать эти страны".