О нас

Министр финансов: Развивающиеся страны-члены АБР подвержены сильному воздействию изменения климата

Министр финансов: Развивающиеся страны-члены АБР подвержены сильному воздействию изменения климата Развивающиеся страны-члены Азиатского банка развития (АБР) подвержены сильному воздействию изменения климата, и растущая интенсивность климатических проблем требует принятия необходимых и устойчивых мер.
COP29
14 ноября 2024 г. 14:19
Министр финансов: Развивающиеся страны-члены АБР подвержены сильному воздействию изменения климата

Развивающиеся страны-члены Азиатского банка развития (АБР) подвержены сильному воздействию изменения климата, и растущая интенсивность климатических проблем требует принятия необходимых и устойчивых мер.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии АБР по запуску Инновационного механизма климатического финансирования для Азии и Тихого океана (IF-CAP) в рамках COP29.

Министр подчеркнул важность оказания помощи, особенно развивающимся малым островным государствам. В этой связи отмечается, что одной из инициатив, выдвинутых Азербайджаном в рамках председательства на COP29, является расширение возможностей климатического финансирования путем увеличения ресурсной базы международных банков развития.

Самир Шарифов выразил уверенность, что дополнительная капитализация международных банков развития приведет к еще большей мобилизации частного сектора, что будет дополнено более широкими частными инвестициями, поддерживающими климатические меры.

"Будучи страной-организатором COP29, Азербайджан надеется, что эта инициатива получит широкую поддержку", - отметил министр.

АБР совместно с банками-партнерами представил на мероприятии свой новый механизм климатического финансирования. Президент АБР Масацугу Асакава заявил, что IF-CAP станет важным инструментом борьбы с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являясь одной из самых инновационных программ климатического финансирования в мире.

Президент АБР призвал COP29 установить новую амбициозную цель в области климатического финансирования для создания значимых и устойчивых изменений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞamir Şərifov: “ADB-nin inkişaf etməkdə olan üzvləri yüksək iqlim dəyişikliyi riski altındadır”

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi