Министр финансов: Развивающиеся страны-члены АБР подвержены сильному воздействию изменения климата

Развивающиеся страны-члены Азиатского банка развития (АБР) подвержены сильному воздействию изменения климата, и растущая интенсивность климатических проблем требует принятия необходимых и устойчивых мер.

Развивающиеся страны-члены Азиатского банка развития (АБР) подвержены сильному воздействию изменения климата, и растущая интенсивность климатических проблем требует принятия необходимых и устойчивых мер.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии АБР по запуску Инновационного механизма климатического финансирования для Азии и Тихого океана (IF-CAP) в рамках COP29.

Министр подчеркнул важность оказания помощи, особенно развивающимся малым островным государствам. В этой связи отмечается, что одной из инициатив, выдвинутых Азербайджаном в рамках председательства на COP29, является расширение возможностей климатического финансирования путем увеличения ресурсной базы международных банков развития.

Самир Шарифов выразил уверенность, что дополнительная капитализация международных банков развития приведет к еще большей мобилизации частного сектора, что будет дополнено более широкими частными инвестициями, поддерживающими климатические меры.

"Будучи страной-организатором COP29, Азербайджан надеется, что эта инициатива получит широкую поддержку", - отметил министр.

АБР совместно с банками-партнерами представил на мероприятии свой новый механизм климатического финансирования. Президент АБР Масацугу Асакава заявил, что IF-CAP станет важным инструментом борьбы с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являясь одной из самых инновационных программ климатического финансирования в мире.

Президент АБР призвал COP29 установить новую амбициозную цель в области климатического финансирования для создания значимых и устойчивых изменений.