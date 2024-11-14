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Министр финансов Пакистана анонсировал разработку новых инвестпроектов с Азербайджаном в ближайшие месяцы

Министр финансов Пакистана анонсировал разработку новых инвестпроектов с Азербайджаном в ближайшие месяцы Пакистан заинтересован в увеличении взаимной торговли и развитии сотрудничества с Азербайджаном в ряде областей.
COP29
14 ноября 2024 г. 12:06
Министр финансов Пакистана анонсировал разработку новых инвестпроектов с Азербайджаном в ближайшие месяцы

Пакистан заинтересован в увеличении взаимной торговли и развитии сотрудничества с Азербайджаном в ряде областей.

Об этом в интервью Report заявил министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб.

По словам министра, планы Азербайджана инвестировать в Пакистан 2 млрд долларов США увеличивают заинтересованность сторон в развитии товарооборота. "Мяч находится на нашей стороне поля с точки зрения разработки инвестиционных и банковских проектов", - сказал он.

Глава ведомства отметил наличие значительного потенциала для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Пакистаном, который, по его словам, пока не находится на необходимо высоком уровне. "Мы можем увеличить взаимную торговлю в несколько раз, в том числе и в области информационных технологий и горнодобывающей промышленности", - отметил он.

Аурангзеб подчеркнул, что Пакистан также заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в нефтегазовой и банковской сферах. Несколько реальных инвестиционных проектов в этих областях будут разработаны в ближайшие три-четыре месяца, сказал он.

По словам министра, турпоток из Пакистана в Азербайджан продолжает расти. Он отметил, что и сам желает приехать в Азербайджан в качестве туриста в ближайшем будущем.

"Я впервые нахожусь в Баку. Это очень красивый город и прекрасная страна, и я рассчитываю вернуться сюда в качестве туриста", - сказал он.

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Версия на английском языке Pakistan to develop new investment projects with Azerbaijan in coming months

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