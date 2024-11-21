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Министр Фиджи: Политики могут разработать планы для поддержки целей Парижского соглашения

Министр Фиджи: Политики могут разработать планы для поддержки целей Парижского соглашения Политики путем интеграции различных потоков данных могут разработать планы, поддерживающие цели Парижского соглашения.
COP29
21 ноября 2024 г. 16:12
Министр Фиджи: Политики могут разработать планы для поддержки целей Парижского соглашения

Политики путем интеграции различных потоков данных могут разработать планы, поддерживающие цели Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр жилищного строительства и местного самоуправления Фиджи Мачиу Катамоту Налумиса на мероприятии по инициативе Рио Трио в рамках COP29.

Он отметил, что Фиджи страдает от последствий изменения климата, утери биоразнообразия и деградации земель в Тихоокеанском регионе.

"Крайне важно, чтобы обмен данными был закреплен в законодательстве. Мы можем разработать политику, которая комплексно решит взаимосвязанные проблемы", - добавил Налумиса.

Министр также подчеркнул, что Фиджи поддерживает инвестиции в цифровую инфраструктуру и программы обучения, которые позволяют всем заинтересованным сторонам, особенно развивающимся странам, эффективно участвовать в общих системах.

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Версия на азербайджанском языке Fici rəsmisi: "Paris Sazişinin məqsədlərini dəstəkləyən planlar hazırlana bilər"

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