Министр энергетики США: Каждая страна должна удвоить усилия в борьбе с изменением климата

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм поблагодарила Азербайджан за организацию климатической конференции COP29, подчеркнула важность ежегодных встреч для оценки прогресса и усиления амбиций в сфере чистой энергии

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм поблагодарила Азербайджан за организацию климатической конференции COP29, подчеркнула важность ежегодных встреч для оценки прогресса и усиления амбиций в сфере чистой энергии

Как сообщает Report, об этом Грэнхолм сказала на министерской встрече по энергетическим инициативам СOP29 в Баку.

Она отметил, что, несмотря на некоторую неопределенность в отношении климатической политики в США, Вашингтон продолжает двигаться вперед в переходе на чистую энергию. Штаты, города и бизнес активно поддерживают климатическое движение, даже при отсутствии федеральной политики.

"Семь лет назад Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения, и по всему миру наши партнеры объединились, чтобы возглавить то, чего не сделала наша страна. Однако, наши штаты, города и предприятия активизировались, чтобы заполнить пустоту, где отсутствовала федеральная политика. Они поддерживали нас и климатическое движение США, предпринимая все возможные действия на местном уровне. Благодаря этой стратегии США, как ожидается, добавят более 60 МВт чистой энергии в свою сеть в 2024 году, что более чем вдвое больше, чем когда-либо добавлялось за один год. Мы инвестировали более 1,5 трлн долларов в чистые технологии и инфраструктуру в результате этой промышленной стратегии, при этом предприятия и потребители инвестируют 6 долларов на каждый доллар федеральных инвестиций",- сказала Грэнхолм.

Она добавила, этот процесс продолжится. "Мы видим аналогичный исторический рост в мировом масштабе. Сейчас мир инвестирует в чистую энергию в два раза больше, чем в ископаемое топливо",- отметила она.

Министр подчеркнула, что глобальная борьба за климат ведется усилиями всех стран. "Поэтому независимо от того, что произойдет с федеральным руководством США в области климата в ближайшие четыре года, каждая страна должна удвоить усилия в этой борьбе, как это продемонстрировали сегодняшние обязательства",- отметила она.

Она отметила, что в духе COP следует утроить производство возобновляемой энергии и достичь цели 1500 гигаватт мощностей для хранения энергии.

"Я надеюсь, что лидеры G20 на следующей неделе в Рио установят такую цель по хранению. Ориентир в 1500 гигаватт позволит реализовать цель по возобновляемой энергии",- отметила Грэнхолм.