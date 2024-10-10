Представитель Бразилии: Ждем достижения консенсуса на COP29 в Азербайджане

Ожидаем от климатической конференции COP29 в Баку хороших результатов.

Ожидаем от климатической конференции COP29 в Баку хороших результатов.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Бразилии Андре Корреа ду Лагу на панельной сессии в ходе Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29) в четверг в Баку.

"К сожалению, сегодня большинство людей сосредоточены на том, чего многосторонность не в состоянии достичь. Мы должны обеспечить укрепление многосторонности в рамках проводимого нами мероприятия. Я думаю, что мы всегда будем подчеркивать значимость консенсуса, достигнутого в ОАЭ в прошлом году {в рамках COP28}, и ожидаем аналогичного результата здесь, в Баку", - сказал он.

Он отметил, что необходимо делать все для укрепления многосторонности и "можно рассчитывать" на Бразилию в этом вопросе.

Напомним, что COP29 пройдет в Баку 11-22 ноября 2024 года.