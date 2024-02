Министр энергетики Азербайджана и помощник Госсекретаря США обсудили COP29

США поддерживают климатические приоритеты Баку в рамках 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом помощник Госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт написал на своей странице в соцсети "Х".

"Состоявшаяся встреча с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым направлена на обсуждение поддержки климатических приоритетов Баку в рамках COP29, уменьшения выбросов метана, а также диверсификации энергетических маршрутов и поставок в Каспийском регионе", - говорится в публикации.

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.