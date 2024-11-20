Министр экономики: ОАЭ привержены развитию зеленого туризма

10:21

ОАЭ привержены трансформации туристического сектора в рамках борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари на первой министерской встрече по усилению климатических действий в секторе туризма в рамках COP29 в Баку.

По его словам, туризм является, как важной движущей силой экономики, так и сектором, уязвимым к последствиям изменения климата: "Туризм является ключевой сферой для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) 2030 года, поскольку он важен для устойчивости и инклюзивности во многих странах".

Министр отметил, что туризм должен стать одним из ключевых направлений в борьбе с изменением климата: "Этот сектор нуждается в трансформации. Устойчивый туризм является краеугольным камнем концепции экономической диверсификации в рамках Столетней стратегии ОАЭ. Мы реализуем инициативы, направленные на декарбонизацию туристических операций, восстановление экосистем и укрепление климатической устойчивости".