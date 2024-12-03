Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире

1.Каковы ваша оценка результатов Конференции ООН по изменению климата (COP29), прошедшей в Баку? Считаете ли вы достигнутые договоренности значительным шагом вперед в глобальной климатической повестке?

На конференции COP29, прошедшей 11-22 ноября в Баку, акцент был сделан не только на решение вопросов климатической повестки, но и на продвижении энергоперехода - ключевого элемента устойчивого развития. Принимавшая участие в COP29 делегация Узбекистана поддержала инициативы, направленные на снижение выбросов углерода и расширение внедрения возобновляемых источников энергии.

Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов в интервью Report отметил значимость решений, принятых в Баку, для глобальной борьбы с изменением климата, а также их влияние на Центральноазиатский регион.

Глава ведомства также отметил, что регион Центральной Азии сталкивается с такими климатическими вызовами, как засухи, опустынивание и нехватку водных ресурсов. Поэтому сотрудничество с международными партнерами и реализация решений, принятых на COP29, станет важным шагом для обеспечения устойчивого будущего региона.

- Какова ваша оценка результатов 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату (COP29), прошедшей в Баку в ноябре текущего года?

- Конференция ООН по изменению климата (COP29), прошедшая в Баку, привела к значимым результатам. Одним из ключевых достижений стало соглашение о ежегодном выделении $300 миллиардов к 2035 году для поддержки развивающихся стран в их борьбе с изменением климата. Данное соглашение можно рассматривать как значительный шаг вперед в глобальной климатической повестке, демонстрирующий готовность стран к совместным действиям.

- Какие из решений, принятых на COP29, могут оказать наибольшее влияние на развитие экологической политики Узбекистана?

- Для Узбекистана приоритетным является утверждение правил международной торговли углеродными кредитами, что создает новые перспективы для привлечения инвестиций в экологические проекты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на COP29 предложил создать Международный центр по оценке климатических потерь и Альянс климатических столиц мира, что свидетельствует о стремлении страны активно участвовать в глобальной экологической повестке.

Планируется интеграция этих инициатив в национальные стратегии, направленные на устойчивое развитие и снижение воздействия на климат.

- Как, на ваш взгляд, результаты COP29 отразятся на глобальных усилиях по сокращению выбросов парниковых газов и смягчению последствий изменения климата? Какие выгоды может получить Узбекистан от участия в этих инициативах?

- Хотелось бы особо отметить, что в рамках климатической конференции в Баку президенты Узбекистана, Азербайджана и Казахстана подписали "Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

Результаты COP29 могут усилить глобальные усилия по сокращению выбросов парниковых газов, предоставляя развивающимся странам финансовые и технические ресурсы для перехода к низкоуглеродным технологиям.

Узбекистан, в свою очередь, может воспользоваться этими инициативами для модернизации своей энергетической инфраструктуры и внедрения возобновляемых источников энергии. Президент Шавкат Мирзиёев, выступая на церемонии подписания данного соглашения, подчеркнул, что возобновляемая энергия - это не экономическая цель, а вклад в будущее, результат чувства ответственности перед последующими поколениями.

- В чем основные вызовы для Узбекистана в выполнении обязательств, принятых на COP29? Какие шаги министерство экологии планирует предпринять для их преодоления?

- Основными вызовами для Узбекистана в выполнении обязательств, принятых на COP29, являются необходимость значительных инвестиций в экологические проекты и адаптация национальной экономики к новым экологическим стандартам.

- Какую роль Узбекистан может сыграть в реализации региональных климатических проектов, инициированных или поддержанных в рамках COP29? Видите ли вы возможности для сотрудничества со странами Центральной Азии?

- Узбекистан может сыграть ключевую роль в реализации региональных климатических проектов, инициированных на COP29, особенно в сотрудничестве со странами Центральной Азии. Совместные усилия в области управления водными ресурсами, развития возобновляемой энергетики и борьбы с опустыниванием могут привести к значительным экологическим и экономическим выгодам для всего региона.

Узбекистан уже предпринимает шаги в этом направлении, участвуя в региональных инициативах и предлагая собственные проекты, направленные на устойчивое развитие и укрепление экологической безопасности в Центральной Азии.

Конференция ООН по изменению климата (COP29), состоявшаяся в Баку, привела к ряду значимых решений, которые могут существенно повлиять на глобальную климатическую политику и развитие экологических стратегий отдельных стран, включая Узбекистан.

Таким образом, результаты COP29 создают для Узбекистана как возможности, так и вызовы. Активная интеграция международных решений в национальную политику, развитие сотрудничества с соседними странами и международными организациями, а также реализация конкретных проектов могут способствовать устойчивому развитию и эффективному противодействию климатическим изменениям.