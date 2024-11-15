Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку позволяет обсудить глобальную экологическую повестку

29-я Конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку предоставила мировой общественности большие возможности обсудить глобальную экологическую повестку.

29-я Конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку предоставила мировой общественности большие возможности обсудить глобальную экологическую повестку.

Как сообщает Report, об этом порталу NEWS.ru рассказал министр экологии Узбекистана Азиз Абдухакимов в кулуарах СОР29.

По его словам, азербайджанская сторона организовала мероприятие на высочайшем уровне.

"Поздравляю азербайджанских коллег и друзей с успешным ее проведением. Все организовано на высочайшем уровне. Для участников — это большая возможность обсудить актуальную повестку, скажем, связь зеленой энергетики с зеленым образованием. Вот почему в нашей делегации есть и министр образования и науки. В целом у нас — очень представительная делегация. Участвуют также министры энергетики, водного хозяйства, сельского хозяйства, — заявил Абдухакимов.

Он также выразил благодарность властям Азербайджана за возможность встретиться с партнерами и коллегами, «обсудить с глазу на глаз» все вопросы глобальной экологической повестки.

По словам Абдухакимова, для делегации Узбекистана СОР29 в Баку проходит очень успешно.