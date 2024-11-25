Министр экологии Украины назвала COP29 в Баку "насыщенной и сложной"

Прошедшая в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) была насыщенной и достаточно сложной для всех стран мира, в частности для Украины.

Прошедшая в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) была насыщенной и достаточно сложной для всех стран мира, в частности для Украины.

Как сообщает Report , об этом написала в Facebook украинский министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

"Принят пакет решений по статье 6 Парижского соглашения, касающийся рыночных механизмов. Продолжена рабочая программа по сельскому хозяйству и создан портал для представления новых проектов. Предпринимаются шаги для работы над глобальной целью по адаптации", - отметила министр.

Она заявила, что Украина получит средства для реализации климатических планов и проектов: "Мы можем привлекать дополнительные инвестиции в рамках статьи 6, а также присоединиться к финансированию международных институтов для зеленой энергетики, зеленого восстановления и адаптации к изменению климата".

"Важным элементом работы в Баку стал украинский павильон. Он выполнил миссию по привлечению международных партнеров для "зеленого" восстановления, несмотря на войну и разрушения. Это будет символом объединения мира вокруг Украины и после COP29", - подчеркнула Гринчук.