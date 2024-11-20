Министр экологии Словении: Призываем лидеров обеспечить, чтобы COP29 привела к конкретным шагам

Климатические переговоры в Баку находятся на критической второй неделе, и наше послание должно быть таким: цель в 1,5 градуса все еще достижима. Негативные последствия климатического кризиса становятся все более интенсивными и частыми по всему миру, решит

Климатические переговоры в Баку находятся на критической второй неделе, и наше послание должно быть таким: цель в 1,5 градуса все еще достижима. Негативные последствия климатического кризиса становятся все более интенсивными и частыми по всему миру, решительные действия нельзя откладывать.

Как сообщает Report, об этом заявил Боян Кумер, министр окружающей среды, климата и энергетики Словении на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Мы должны быстро сократить выбросы. Чтобы действительно встать на этот путь, мы должны полностью реализовать прошлогоднее решение о глобальной оценке, включая энергетический пакет. Кроме того, необходимо предпринять дальнейшие усилия для отхода от ископаемого топлива и решения проблемы субсидий на ископаемое топливо", - сказал он.

Словения поставила долгосрочную цель достижения климатической нейтральности к 2050 году и в настоящее время готовит первый национальный закон о климате, который установит правовые рамки для более решительных климатических действий, отметил министр.

"Понимая важность финансирования климатических действий в развивающихся странах и необходимость солидарности, Словения увеличила свое климатическое финансирование почти на 40% в 2023 году. Соблюдая обязательство удвоить финансирование адаптации, мы также обязались увеличить наш вклад в Зеленый климатический фонд на 150% и будем поддерживать Фонд потерь и ущерба. Мы признаем, что климатический кризис - это также вопрос безопасности", - заявил он, призвав лидеров обеспечить, чтобы COP29 привела к конкретным шагам, а не стала еще одной возможностью для переговоров о деловых интересах.