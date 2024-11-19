Министр экологии Самоа: Без NCQG с акцентом на наиболее уязвимых климатических целей не достигнуть

Изменение климата – это здесь и сейчас. С более жарким летом и холодной зимой, с которыми и сталкивается мир, приносит наибольшие потери для наиболее уязвимых стран с наименьшим потенциалом для решения этих климатических проблем. Климатические воздействия

Изменение климата – это здесь и сейчас. С более жарким летом и холодной зимой, с которыми и сталкивается мир, приносит наибольшие потери для наиболее уязвимых стран с наименьшим потенциалом для решения этих климатических проблем. Климатические воздействия должны быть решены немедленно.

Как сообщает Report, об этом заявил Тоеолесулусулу Седрик Шустер, министр природных ресурсов и окружающей среды Самоа, выступая от имени Альянса малых островных государств на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Ученые призывают к немедленному сокращению выбросов парниковых газов для обеспечения безопасности мира. В то же время мир тратит триллионы на инфраструктуру ископаемого топлива. Подготовка и реализация наиболее амбициозных определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) является критической частью решений в рамках Парижского соглашения, и страны находятся на разных этапах", - сказал он.

Внушительное сокращение выбросов должно быть ключевым приоритетом в разработке NDC. Хрупкие экономики, ограниченные ресурсы и удаленность островных государств должны быть полностью учтены в новом Соглашении, цель которого, если она не признает особый случай малых островных государств, не будет достигнута, сказал он.

"На COP26 нам обещали удвоение финансирования адаптации, и нас заверили, что наши партнеры работают над привлечением этих средств. Но за последние годы доступ к финансированию адаптации стал для нас более чем сложным", - заявил Шустер.

По его словам, COP 29 должен обеспечить существенный результат по смягчению последствий, который позволит развивающимся странам продвинуть соглашение, достигнутое в прошлом году в рамках консенсуса ОАЭ, что критически важно для достижения цели 1,5 градуса и обеспечения безопасности и процветания планеты. Недавно созданный Фонд реагирования на потери и ущерб должен начать действовать.

"Связь между океаном и климатом очевидна. Здоровые океаны имеют фундаментальное значение для достижения нашей цели 1,5 градуса, - подчеркнул он.

Представитель Самоа также выразил солидарность с Австралией в ее заявке на проведение COP31 или Тихоокеанского COP, признавая, что эта платформа необходима для продвижения глобальной осведомленности и действий по климатическим вопросам, которые непропорционально затрагивают островные сообщества.

Он также поблагодарил правительство Азербайджана за теплое гостеприимство и прекрасную организацию конференции.