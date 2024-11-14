Министр экологии Кыргызстана: Доступ к климатическому финансированию должен быть упрощен - ЭКСКЛЮЗИВ

Для справедливого перехода на “зеленую экономику" процедуры доступа к климатическому финансированию должны быть упрощены.

Для справедливого перехода на “зеленую экономику" процедуры доступа к климатическому финансированию должны быть упрощены.

Об этом сообщил в интервью "Report" министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев.

“Сегодня мы начали переход на "зеленые технологии". Однако развивающиеся страны утверждают, что текущего уровня финансирования недостаточно для борьбы с изменениями климата, и требуют его увеличения. В то же время развитые страны не всегда согласны с этой позицией. Ранее ежегодные суммы составляли около 100 млрд долларов США, но на этой площадке лидеры озвучивали необходимость значительного увеличения до 1-5 трлн долларов США”, - отметил он.

М.Машиев также указал на проблему справедливого распределения климатического финансирования, поскольку доступ к средствам становится все сложнее. “Для справедливого перехода все страны должны комплексно внедрять "зеленую" экономику и технологии, но нынешние процедуры лишь усложняют доступ к финансированию”, - добавил министр.

По его словам, на COP29 Кыргызстан представил инициативу, касающуюся горных регионов, а в предпоследний день конференции пройдет пленарная сессия с участием всех стран, посвященная обсуждению горных экосистем. Как отметил М.Машиев, Центральная Азия в основном состоит из горных регионов, причем 90% территории Кыргызстана и Таджикистана - горы, а водные ресурсы таких стран, как Казахстан и Узбекистан, зависят от ледников горных регионов.

“Горная экосистема очень хрупкая и особенно чувствительна к изменению климата. За последние 50–70 лет в Кыргызстане исчезли ледники площадью 1200 квадратных километров, что составляет 16% от общей площади. Если этот темп сохранится, к концу века значительная часть ледников исчезнет, что приведет к дефициту воды для десятков миллионов людей. Климатические изменения - это уже не абстрактная угроза, а реальность, которую ощущают почти все страны”, - подчеркнул министр.