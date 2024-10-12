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Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения

Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения В рамках Бакинской климатической конференции COP29 будут приняты критически важные решения по климатическому финансированию.
COP29
12 октября 2024 г. 09:46
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения

В рамках Бакинской климатической конференции COP29 будут приняты критически важные решения по климатическому финансированию.

Об этом американскому бюро Report сказал министр окружающей среды, устойчивого развития и экологии Кот-д'Ивуара Жак Ассаоре Конан.

Конан подчеркнул, что Кот-д'Ивуар также борется с последствиями изменения климата. Он выразил уверенность в том, что на COP29 Азербайджан и другие страны поддержат развивающиеся страны Африки в вопросе климатического финансирования.

"Весь мир борется с последствиями изменения климата. Это самая большая проблема современности. Страны Африки входят в число наиболее пострадавших. Ключевым вопросом остается обеспечение адекватного климатического финансирования", - сказал он.

Министр отметил, что делегация Кот-д'Ивуара приедет в Баку на COP29 и примет участие в обсуждениях и процессе принятия решений по этому вопросу. "Мы расскажем о проблемах стран континента и попросим поддержки у Азербайджана и международного сообщества. На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения, которые могут стать поворотным моментом в вопросе климатического финансирования. Готовясь к COP29, мы все должны выступать с единой позиции и сосредоточить наше внимание на мобилизации климатического финансирования для стран Африки", - сказал он.

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Версия на английском языке Cote-d'Ivoire ecology minister: Crucial decisions to be made on COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке Kot-d'İvuarlı nazir: COP29-da ölkəm üçün Azərbaycandan kömək istəyəcəyəm

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