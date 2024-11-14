Минэкологии Казахстана: Страны ОТГ продолжают развивать сотрудничество в борьбе с изменением климата

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) продолжают развивать сотрудничество в борьбе с изменением климата.

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) продолжают развивать сотрудничество в борьбе с изменением климата.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр экологии Казахстана Ерлан Нысанбаев.

По его словам, после обретения независимости тюркские страны еще более укрепили сотрудничество и наладили хорошие взаимоотношения во всех областях, в том числе и в климатических вопросах.

"Вчера мы также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Это не только способствует еще большему развитию сотрудничества, но и, конечно же, открывает новые перспективы в вопросе защиты экологии ", - подчеркнул он.