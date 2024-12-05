Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд

Казахстан в рамках 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) подписал более 20 документов на общую сумму более $4,5 млрд.

Казахстан в рамках Бакинской климатической конференции COP29 подписал более 20 документов на общую сумму более 4,5 млрд долларов США.

Об этом в интервью казахстанскому бюро Report заявил министр экологии и природных ресурсов страны Ерлан Нысанбаев.

"Среди них выделяются такие крупные инвестиционные соглашения, как проект "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов" с Исламским банком развития, проекты, связанные с ВИЭ с китайскими партнерами, а также по гидрометеорологии и соблюдению водной безопасности", - сказал Нысанбаев.

По словам главы ведомства, министерство в поиске инвесторов для будущих проектов ведет работу по аккредитации национальной организации в Зеленом климатическом фонде, что позволит получить прямой доступ к климатическому финансированию.

Нысанбаев сообщил, что Казахстан уже имеет опыт привлечения инвестиций в экологически ориентированные проекты и напомнил, что ранее республика присоединилась к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.

"Министерство совместно с заинтересованными государственными органами сформировало пул из 8 инвестиционных проектов по сокращению выбросов метана в сельском хозяйстве, нефтегазовом, угольном секторах на общую сумму около 395 млн долларов США. Из восьми проектов два - в нефтегазовой отрасли, четыре - в угольном секторе, два - в сфере сельского хозяйства", - сказал Нысанбаев.

По словам министра, за проекты в нефтегазовой отрасли отвечает АО НК "КазМунайГаз". "Вопрос финансирования для проектов по утилизации факельных газов в ТОО "Атырауский НПЗ" обсуждается с корейским Экспортно-импортным банком, а для четырех проектов в угольном секторе - с американским Ex-Im Bank. Проект в сельском хозяйстве по строительству биогазового завода мощностью 4,95 МВт с интегрированным производством удобрений был представлен для получения инвестиций Японскому центру содействия международным проектам (JCAIP)", - подчеркнул Нысанбаев.

Глава ведомства отметил, что на COP29 в Баку Казахстан выдвинул ряд многосторонних инициатив, среди которых инициатива по карбоновому земледелию (Carbon Farming Initiative), которая направлена на координацию усилий для предотвращения опустынивания и деградации земель.

"Данную инициативу уже поддержали Грузия, Узбекистан и Таджикистан. Для ее реализации мы планируем активно вовлекать Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН", - уточнил Нысанбаев.

Он также напомнил, что в Казахстане вот уже 10 лет работает Система торговли квотами на выбросы парниковых газов и страна готова делиться своим опытом в этом вопросе. "Казахстан также выступил с инициативой запустить Глобальную низкоуглеродную платформу, которая призвана объединить усилия по сокращению парниковых газов. В работу, безусловно, будет вовлечен Всемирный банк", - резюмировал министр экологии Казахстана.