О нас

Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд

Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд Казахстан в рамках 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) подписал более 20 документов на общую сумму более $4,5 млрд.
COP29
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд

Казахстан в рамках Бакинской климатической конференции COP29 подписал более 20 документов на общую сумму более 4,5 млрд долларов США.

Об этом в интервью казахстанскому бюро Report заявил министр экологии и природных ресурсов страны Ерлан Нысанбаев.

"Среди них выделяются такие крупные инвестиционные соглашения, как проект "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов" с Исламским банком развития, проекты, связанные с ВИЭ с китайскими партнерами, а также по гидрометеорологии и соблюдению водной безопасности", - сказал Нысанбаев.

По словам главы ведомства, министерство в поиске инвесторов для будущих проектов ведет работу по аккредитации национальной организации в Зеленом климатическом фонде, что позволит получить прямой доступ к климатическому финансированию.

Нысанбаев сообщил, что Казахстан уже имеет опыт привлечения инвестиций в экологически ориентированные проекты и напомнил, что ранее республика присоединилась к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.

"Министерство совместно с заинтересованными государственными органами сформировало пул из 8 инвестиционных проектов по сокращению выбросов метана в сельском хозяйстве, нефтегазовом, угольном секторах на общую сумму около 395 млн долларов США. Из восьми проектов два - в нефтегазовой отрасли, четыре - в угольном секторе, два - в сфере сельского хозяйства", - сказал Нысанбаев.

По словам министра, за проекты в нефтегазовой отрасли отвечает АО НК "КазМунайГаз". "Вопрос финансирования для проектов по утилизации факельных газов в ТОО "Атырауский НПЗ" обсуждается с корейским Экспортно-импортным банком, а для четырех проектов в угольном секторе - с американским Ex-Im Bank. Проект в сельском хозяйстве по строительству биогазового завода мощностью 4,95 МВт с интегрированным производством удобрений был представлен для получения инвестиций Японскому центру содействия международным проектам (JCAIP)", - подчеркнул Нысанбаев.

Глава ведомства отметил, что на COP29 в Баку Казахстан выдвинул ряд многосторонних инициатив, среди которых инициатива по карбоновому земледелию (Carbon Farming Initiative), которая направлена на координацию усилий для предотвращения опустынивания и деградации земель.

"Данную инициативу уже поддержали Грузия, Узбекистан и Таджикистан. Для ее реализации мы планируем активно вовлекать Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН", - уточнил Нысанбаев.

Он также напомнил, что в Казахстане вот уже 10 лет работает Система торговли квотами на выбросы парниковых газов и страна готова делиться своим опытом в этом вопросе. "Казахстан также выступил с инициативой запустить Глобальную низкоуглеродную платформу, которая призвана объединить усилия по сокращению парниковых газов. В работу, безусловно, будет вовлечен Всемирный банк", - резюмировал министр экологии Казахстана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi