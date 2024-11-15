Министр: Египет планирует к 2030 году довести долю ВИЭ до 42%

16:39

Египет планирует создать "Зеленые энергетические коридоры", которые облегчат распределение возобновляемой энергии.

Как сообщает Report, об этом сказала министр международного сотрудничества Египта Рания Аль-Машат на "Инвестиционном форуме по энергетическому переходу для Центральной Азии", организованном в рамках COP29.

"Эти коридоры также укрепят сотрудничество с Африкой и арабским миром. Египет имеет возможность внести вклад в глобальную энергетическую трансформацию, благодаря ВИЭ и стратегическому географическому положению. Деятельность Египта в сфере возобновляемой энергии вместе с партнерами достигла важной точки: к 2030 году планируется долю ВИЭ до 42%. Это позволит сократить глобальные выбросы парниковых газов на 46 млн тонн в год к 2040 году", - отметила она.