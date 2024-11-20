Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами

Мировое сообщество должно обеспечить достижение целей климатического финансирования.

Мировое сообщество должно обеспечить достижение целей климатического финансирования.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал министр окружающей среды Доминики Койзер Фредерик.

По его словам, переговоры по финансированию продолжаются, однако необходимо добиться еще больших результатов. "Мы считаем, что суммы в 200 миллиардов недостаточно, и следует увеличить финансирование для обеспечения достижения целей со стороны развитых стран, которые являются основными источниками выбросов", - сказал он.

Койзер Фредерик считает, что климатические изменения очень сильно бьют по развивающимся государствам. "Я хочу обратиться к основным эмитентам, к развитым странам. <...> мы ожидаем гораздо большего от сторон СОР. <...> Развитые страны понимают наше положение, однако все равно действия не заходят дальше переговоров", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами, высоко оценив председательство страны.

Он также заметил, что страны первого мира позволяют себе некорректное отношение к развивающимся странам. "Мне кажется, иногда они говорят с нами снисходительно. Мы достигли абсолютного нуля, мы не производим выбросы, но они все равно дают нам какие-то советы", - сказал Койзер Фредерик, отметив, что периодически у его страны возникает вопрос о целесообразности присутствия на саммитах, учитывая отсутствие реальных действий со стороны Глобального севера, тем не менее всегда необходимо быть частью переговорных процессов.

"Мы должны демонстрировать последствия изменения климата, и нашу деятельность по их устранению, включая инвестиции в климатическую стабильность, используя собственные ограниченные ресурсы. Мы должны донести свой голос до необходимых инстанций, чтобы они помогли нам двигаться вперед", - подытожил он.