Министр: Доля импортированных в Азербайджан электромобилей и гибридных автомобилей достигла почти 20%

11:49

Доля электромобилей и гибридных автомобилей среди автомобилей, импортируемых в Азербайджан, выросла до почти 20%.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на круглом столе высокого уровня по вопросам климата и урбанизации в рамках COP29.

По его словам, в последние несколько лет правительство Азербайджана внедрило налоговые и таможенные льготы для стимулирования импорта экологически чистых транспортных средств.

Набиев подчеркнул, что эти меры позволили увеличить долю электромобилей и гибридных автомобилей в структуре импорта транспортных средств 10,5% до примерно 20%.