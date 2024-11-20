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Министр: Доля импортированных в Азербайджан электромобилей и гибридных автомобилей достигла почти 20%

Министр: Доля импортированных в Азербайджан электромобилей и гибридных автомобилей достигла почти 20% 11:49
COP29
20 ноября 2024 г. 13:06
Министр: Доля импортированных в Азербайджан электромобилей и гибридных автомобилей достигла почти 20%

Доля электромобилей и гибридных автомобилей среди автомобилей, импортируемых в Азербайджан, выросла до почти 20%.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на круглом столе высокого уровня по вопросам климата и урбанизации в рамках COP29.

По его словам, в последние несколько лет правительство Азербайджана внедрило налоговые и таможенные льготы для стимулирования импорта экологически чистых транспортных средств.

Набиев подчеркнул, что эти меры позволили увеличить долю электромобилей и гибридных автомобилей в структуре импорта транспортных средств 10,5% до примерно 20%.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycana idxal olunan elektrikli və hibrid avtomobillərin payı 2 dəfə artıb”

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