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Министр: Для адаптации аграрного сектора к изменению климата необходимо время

Министр: Для адаптации аграрного сектора к изменению климата необходимо время Для адаптации аграрного сектора Азербайджана к изменению климата необходимо время.
COP29
12 ноября 2024 г. 12:08
Министр: Для адаптации аграрного сектора к изменению климата необходимо время

Для адаптации аграрного сектора Азербайджана к изменению климата необходимо время.

Об этом Report заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

Он отметил, что климатические изменения негативно сказываются на сельском хозяйстве, и фермерам потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям, разработать соответствующую структуру посевов и реализовать необходимые агротехнические меры.

"Доля аграрного сектора в выбросах в атмосферу составляет примерно 15-20%. Сюда входят как метан, так и диоксид углерода", - добавил он.

Министр также сообщил, что 19 ноября в День работников сельского хозяйства в рамках COP29 будет обширно обсуждаться взаимное влияние изменения климата и аграрного сектора.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Aqrar sektorun iqlim dəyişikliyinə adaptasiyası üçün vaxt lazımdır"

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