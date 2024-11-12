Министр: Для адаптации аграрного сектора к изменению климата необходимо время

Для адаптации аграрного сектора Азербайджана к изменению климата необходимо время.

Для адаптации аграрного сектора Азербайджана к изменению климата необходимо время.

Об этом Report заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

Он отметил, что климатические изменения негативно сказываются на сельском хозяйстве, и фермерам потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям, разработать соответствующую структуру посевов и реализовать необходимые агротехнические меры.

"Доля аграрного сектора в выбросах в атмосферу составляет примерно 15-20%. Сюда входят как метан, так и диоксид углерода", - добавил он.

Министр также сообщил, что 19 ноября в День работников сельского хозяйства в рамках COP29 будет обширно обсуждаться взаимное влияние изменения климата и аграрного сектора.