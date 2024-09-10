О нас

Министр: Детсады в Баку будут работать в период проведения COP29

Министр: Детсады в Баку будут работать в период проведения COP29 11:01
COP29
10 сентября 2024 г. 11:18
Министр: Детсады в Баку будут работать в период проведения COP29

Министерство образования и науки выступает за то, чтобы детские сады в Баку работали в ноябре этого года, когда в городе будет проходить COP29.

Об этом в ответ на вопрос журналиста Report заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

"Продолжение деятельности детских садов в этот период важно для работающих матерей. Поэтому детсады продолжат работать в период проведения мероприятия, за исключением отдельных случаев, когда может потребоваться вмешательство при возникновении каких-либо проблем", - сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COP29 zamanı bağçalar işləyəcək - RƏSMİ

Экслюзивные новости

Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi