Министр: Детсады в Баку будут работать в период проведения COP29

11:01

Министерство образования и науки выступает за то, чтобы детские сады в Баку работали в ноябре этого года, когда в городе будет проходить COP29.

Об этом в ответ на вопрос журналиста Report заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

"Продолжение деятельности детских садов в этот период важно для работающих матерей. Поэтому детсады продолжат работать в период проведения мероприятия, за исключением отдельных случаев, когда может потребоваться вмешательство при возникновении каких-либо проблем", - сказал министр.