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Министр: COP29 станет эффективной платформой для продвижения повестки МОТ

Министр: COP29 станет эффективной платформой для продвижения повестки МОТ 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, послужит эффективной платформой для дальнейшего продвижения повестки Международной организации труда (МОТ).
COP29
5 июня 2024 г. 14:20
Министр: COP29 станет эффективной платформой для продвижения повестки МОТ

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, послужит эффективной платформой для дальнейшего продвижения повестки Международной организации труда (МОТ).

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на 112-й сессии Международной конференции труда в Женеве с участием представителей правительств стран-членов МОТ и социальных партнеров.

На сессии были отмечены достижения концепции DOST и реализуемой в последние годы в социальной сфере обширной программы цифровизации, реализация в тесном сотрудничестве с МОТ политики в сфере труда и занятости.

Бабаев также затронул вопросы эффективного трудоустройства жителей, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории.

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Версия на английском языке Minister: COP29 will be effective platform to advance ILO agenda
Версия на азербайджанском языке Nazir: COP29 BƏT-in gündəliyini daha irəli aparmaq üçün effektiv platforma olacaq

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