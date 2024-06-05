Министр: COP29 станет эффективной платформой для продвижения повестки МОТ

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, послужит эффективной платформой для дальнейшего продвижения повестки Международной организации труда (МОТ).

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, послужит эффективной платформой для дальнейшего продвижения повестки Международной организации труда (МОТ).

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на 112-й сессии Международной конференции труда в Женеве с участием представителей правительств стран-членов МОТ и социальных партнеров.

На сессии были отмечены достижения концепции DOST и реализуемой в последние годы в социальной сфере обширной программы цифровизации, реализация в тесном сотрудничестве с МОТ политики в сфере труда и занятости.

Бабаев также затронул вопросы эффективного трудоустройства жителей, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории.