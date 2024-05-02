Министр: COP29 подчеркивает стремление Азербайджана мобилизовать усилия по климатическим действиям

Азербайджан является принимающей стороной COP29, и для нас большая честь принимать это глобальное событие, оно подчеркивает стремление нашего правительства мобилизовать усилия по климатическим действиям.

Азербайджан является принимающей стороной COP29, и для страны большая честь принимать это глобальное событие, оно подчеркивает стремление нашего правительства мобилизовать усилия по климатическим действиям.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом министр финансов и управляющий от Азербайджана в АБР Самир Шарифов сказал в ходе мероприятия "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" в рамках ежегодного собрания АБР, проходящего в столице Грузии.

"Для того чтобы достичь наших амбициозных целей необходимо финансирование. Мы должны задуматься о глобальном финансировании и конференция в Баку будет способствовать этому. Финансовые ресурсы должны быть доступными, мы все еще обсуждаем модальности, механизмы предоставления этих ресурсов",- сказал министр.

Он подчеркнул, что по большой части речь идет о перераспределении ресурсов.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).