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Глава МЧС Кыргызстана: Для эффективного противостояния стихийным бедствиям необходима кооперация - ЭКСКЛЮЗИВ

Глава МЧС Кыргызстана: Для эффективного противостояния стихийным бедствиям необходима кооперация - ЭКСКЛЮЗИВ Кыргызстан полностью ощущает на себе негативные последствия изменения климата.
COP29
14 ноября 2024 г. 20:39
Глава МЧС Кыргызстана: Для эффективного противостояния стихийным бедствиям необходима кооперация - ЭКСКЛЮЗИВ

Кыргызстан полностью ощущает на себе негативные последствия изменения климата.

Об этом сообщил в интервью Report министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Бообек Ажикеев.

"Отсчёт можно вести с 2004 года, когда частота стихийных бедствий утроилась. В том году в стране произошло более 360 селевых потоков, пострадало свыше тысячи домов, погибло 22 человека, большинство из которых были женщины и дети. Это только последствия обильных дождей. В прошлом и текущем годах зафиксирована высокая сейсмическая активность: если раньше было до двух толчков в месяц, то теперь ежедневно регистрируются колебания магнитудой 4–5 баллов. Только за первые 8 месяцев этого года ущерб от стихийных бедствий составил 1,8 миллиарда сомов, или около 21,2 миллиона долларов США", - отметил министр.

По его словам, для эффективного противостояния стихийным бедствиям в регионе необходима кооперация, поскольку международным финансовым институтам удобнее работать с группой стран, охваченных общей проблемой, в рамках единой программы финансирования.

"Конференция COP29 - это отличная площадка для обсуждения новых климатических вызовов. За два дня мы провели около 15 важных встреч по чрезвычайным ситуациям и негативным изменениям климата. Были обсуждены вопросы сотрудничества с гидрометеорологической и лесной службами, а также с такими финансовыми институтами, как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В обычных условиях одна такая встреча могла занять до пяти дней. Организация конференции также находится на высшем уровне - от расположения павильонов до обеспечения чистоты", - подчеркнул Б. Ажикеев.

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Версия на английском языке Kyrgyz minister: Cooperation crucial in combating climate change impact

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