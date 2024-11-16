Министр: Центры обработки данных следует оптимизировать для снижения энергопотребления

Центры обработки данных должны быть оптимизированы для снижения энергопотребления.

Центры обработки данных должны быть оптимизированы для снижения энергопотребления.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на круглом столе высокого уровня по Программе зеленых цифровых действий, организованном в рамках COP29.

Министр отметил важность цифровых технологий в достижении целей устойчивого развития и повестки дня 2030 года.

"Технологии и искусственный интеллект обладают большим потенциалом в адаптации к климату. Искусственный интеллект может внести вклад в сокращение до 4% глобальных выбросов. Это также оказывает большое влияние на потребление электроэнергии в мире. Для улучшения ситуации необходимо применять экологически чистые технологии и объединять усилия для разработки эффективных планов. Эти меры создадут новые возможности для государственных учреждений, делая их работу более эффективной. Процесс создания полностью цифровой правительственной системы уже начался, и мы движемся к достижению поставленных целей", - заявил министр.