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Министр: Центры обработки данных следует оптимизировать для снижения энергопотребления

Министр: Центры обработки данных следует оптимизировать для снижения энергопотребления Центры обработки данных должны быть оптимизированы для снижения энергопотребления.
COP29
16 ноября 2024 г. 10:03
Министр: Центры обработки данных следует оптимизировать для снижения энергопотребления

Центры обработки данных должны быть оптимизированы для снижения энергопотребления.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на круглом столе высокого уровня по Программе зеленых цифровых действий, организованном в рамках COP29.

Министр отметил важность цифровых технологий в достижении целей устойчивого развития и повестки дня 2030 года.

"Технологии и искусственный интеллект обладают большим потенциалом в адаптации к климату. Искусственный интеллект может внести вклад в сокращение до 4% глобальных выбросов. Это также оказывает большое влияние на потребление электроэнергии в мире. Для улучшения ситуации необходимо применять экологически чистые технологии и объединять усилия для разработки эффективных планов. Эти меры создадут новые возможности для государственных учреждений, делая их работу более эффективной. Процесс создания полностью цифровой правительственной системы уже начался, и мы движемся к достижению поставленных целей", - заявил министр.

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Версия на английском языке Minister: Data centres should be optimised to reduce energy consumption
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Enerji istehlakını azaltmaq üçün data mərkəzləri optimallaşdırılmalıdır"

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